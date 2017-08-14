Ремонт моста через Клязьму обещают закончить к четвергу

Дорожные работы на клязьминской дамбе во Владимире близятся к концу. К четвергу подрядчики обещают выполнить весь запланированный объём работ.

– Мы завершили асфальтирование третьей полосы. Сейчас занимаемся деформационными швами – заполняем герметиком. – сообщил «Призыву» зам. директора компании-подрядчика «ВладСК» Евгений Семенов. – Нам нужно два полноценных дня, чтобы завершить работы.

Осталось потерпеть немного. Сегодня утром в час-пик жители Загородного вновь стояли в пробках. Средняя полоса на мосту пока перекрыта дорожниками.

Инспектора ГИБДД каждое утро вручную организуют реверсивное движение, пуская по двум полосам сначала поток машин со стороны Загородного, потом – со стороны центра.

В четверг движение должно нормализоваться. Ремонтные работы дорожного полотна проводились на площади свыше 6 тысяч квадратных метров. Стоимость ремонта – 7 миллионов рублей. Гарантия работ – 4 года.