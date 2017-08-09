Артельщик Дядя Миша стал самым крутым

На днях в Белгороде прошел финал регионального конкурса Всероссийского фестиваля «Туристический сувенир» Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Всего на конкурс было заявлено 423 сувенира из 20 регионов страны. В финале же было представлено более 200 сувениров из 12 регионов страны в 10 официальных номинациях.

Единственный участник из Владимирской области – артель «Дядя Миша» – представил на конкурс четыре наименования сувенирной продукции, которые были отмечены в номинациях «Сувенир года» и «Гастрономический сувенир».

«Артель “Дядя Миша” привезла четыре сувенира, а увезла четыре диплома – это, значит, выполнили план на 100% – в общероссийский финал (он в ноябре) вышли все заявленные работы. У сдобной карты края, белокаменных значков и «Владимирской азбуки» – вторые места, у «Сунгирки» – первое место, – рассказал в своей официальной группе руководитель сувенирной артели Михаил Самойлов.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» учрежден в 2015 году в целях создания информационной и коммуникационной площадок для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц и организаций в сфере производства и реализации туристических сувениров на территории регионов и страны.

Фото: https://vk.com/derevnya33