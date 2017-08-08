Баталовскому саду все-таки быть

Общественная палата города Владимира поддержала инициативу владимирцев о создании Баталовского сада, как символа благодарности великому актеру от земляков за великолепные роли.

Напомним, что с петицией заложить сад на площадке, ограниченной домами № 88, 90 и 92 по улице Большой Московской, энтузиасты обратились к руководству города и области в июне. Свои подписи под ней поставили более 8 000 горожан.

Выбор именно яблоневого сада был обусловлен любовью великого актёра к своему саду на даче. Алексей Баталов родился во Владимире. Известно, что адресно дом, где жил актер, находился в районе Вокзального спуска.

Общественная палата города Владимира также предлагает рассмотреть вопрос о переименовании остановки общественного транспорта «Гостиница «Владимир» в «Баталовский сад».

Уроженец города Владимира, великий советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог и общественный деятель Алексей Баталов скончался 15 июня в Москве на 89-м году жизни.

Фото: https://bobr.by/news/kaleidoscope/143008.html