Почтальон Печкин прописался в Радужном

Парк города Радужный меняется к лучшему. Здесь появились яркие фигуры любимых героев мультфильмов: Почтальон Печкин с котом Матроскиным и Заяц с Волком из мультфильма «Ну, погоди!». Композиции произведены в городе Кропоткине Краснодарского края.

На днях парке были установлены новые лавочки и урны. С учётом пожеланий горожан дополнительно появятся ещё 4 дивана с бетонным основанием, которые будут удобны для взрослых. Кроме того, начаты работы по монтажу детской игровой спортивной площадки, на которой разместятся лабиринт, песочница, лазы и даже летательные аппараты – вертолёт и самолёт.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, всё это сделано в соответствии с дизайн-проектом, утвержденным после общественного обсуждения. Закончить реализацию проекта, общая стоимость которого составит около 908 тысяч рублей, планируется до 20 августа.

Напомним, Радужный в числе 12 муниципальных образований региона участвует в реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2017 году». Она инициирована в целях благоустройства дворовых территорий и общественных мест, парков, скверов, набережных, в муниципальных образованиях региона.

Фото: http://www.raduzhnyi-city.ru