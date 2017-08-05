Четыре способа преодолеть пробку на мосту через Клязьму

Из-за ремонта моста передвижение по дамбе во Владимире в часы-пик (с 7.30 до 9.30 утра и с 17 до 18 вечера) на машинах и в общественном транспорте растягивается порой до часа. Жители Загородного, вынужденные преодолевать этот путь дважды в день, ищут альтернативные способы передвижения.

И находят! «Призыв» насчитал, по крайней мере, четыре хороших способа, опробованных «заклязьменцами» на себе.

Segway. Наши читатели стали свидетелями находчивости одной из жительниц Коммунара, торящей путь на сегвее (электрическом самокате). Путь по дамбе до Ерофеевского спуска на этом виде транспорта занимает минут 7. Гироскутер. На электрической планке обычно едут только по тротуару, идущему вдоль дамбы. Асфальт там ровный. Дальше гироскутер нужно взять в руки – на мосту слишком много препятствий. Путь от Коммунара до начала моста занимает те же 7-10 минут. Велосипед. Самый быстрый способ преодоления пробки (варианты со скутерами и мотоциклами не рассматриваем, им место на проезжей части, а не на тротуаре). С ветерком можно доехать за 5 минут. Своим ходом. Плавали – знаем! Корреспондент «Призыва» преодолел путь от областной клинической больницы до улицы Гагарина за 35 минут. Шёл молодцеватым бодрым шагом, слегка задыхаясь, но не переходя на бег.

По нашим наблюдениям, путь на автомобиле по продолжительности практически аналогичен варианту «на своих двоих» – в среднем составляет полчаса.

В автобусе дорога от Загородного парка до Соборной площади (в народе – «под мостом») в среднем занимает 40-60 минут, причем ехать пассажирам приходится, задыхаясь от духоты – на черепашьей скорости «Волгобас» не проветривается.