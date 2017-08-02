В Муроме болельщиков пустят на стадион бесплатно

Накануне глава округа Евгений Рычков сделал подарок любителям футбола, сообщив, что входные билеты на домашние матчи ФК “Муром” будут бесплатными.

– Это решение принято мной после консультации и с Федерацией футбола, и с болельщиками. Считаю это правильным, потому что мы воспринимаем ФК «Муром» как городскую сборную команду, а сами игры – это большое, социальное, яркое зрелище. И дети, которых много ходит на стадион, и пожилые люди, ветераны обязательно должны иметь возможность посещать такие мероприятия. Поэтому все домашние игры ФК «Муром» будут бесплатными для его болельщиков, – пояснил Евгений Рычков.

К слову, свою первую домашнюю игру наша команда проведёт уже 3 августа в 18.00 на поле реконструированного стадиона имени Виктора Лосева. Соперником ФК “Муром” станет команда “Текстильщик” из Иваново.

Фото: http://муром24.рф/glavnoe/4103-bilety-na-igry-fk-murom-glava-sdelal-besplatnymi.htm