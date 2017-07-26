Во Владимире пройдет фестиваль «Мамина радость»

Владимирская область впервые присоединилась к этой всемирной акции в 2015 году. Ее цель – проинформировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья матери и ребенка. Все мероприятия в рамках акции – бесплатные.

Старт акции будет дан 1 августа. В 11 часов в областном перинатальном центре перед жителями города выступят владимирские акушеры-гинекологи, неонатологи и консультанты по грудному вскармливанию. Речь пойдет о важности партнерских родов и совместного пребывания с малышом, о психологических особенностях новорожденных, а также о распространенных мифах о грудном вскармливании. Организаторы обещают подарки за лучшие вопросы спикерам и розыгрыш призов от спонсоров.

На следующий день, 2 августа, мам и малышей ждут в 11 часов на площади у кинотеатра «РусьКино». В программе – фитнесс-разминка, развлечения, творческие мастер-классы, психологические игры для мам, занятия арт-терапией.

На следующий день акция продолжится в лектории Областного дома молодежи на ул. Дзержинского, 5. Специалисты расскажут об анатомии и физиологии детей первого года жизни, о подготовке к родам, о питании женщин после родов и о других аспектах здоровья матери и ребенка. Кроме того, состоится круглый стол, посвященный социально-правовым вопросам беременности. С 14 до 16 часов здесь также можно будет получить бесплатную консультацию юриста.

Потом, 4 августа, организаторы предлагают владимирцам принять участие в квесте «Нескучный декрет», в ходе которого участники познакомятся с историей Владимира, узнают интересные факты, разгадают загадки и головоломки. Для участия в акции и уточнения времени ее начала необходимо позвонить по тел. 8 (920) 620-43-30.

В этот же день в медицинском центре «Палитра» на ул. Добросельской, 36-б специалисты выступят с докладами на темы «Атопический дерматит и грудное вскармливание», «Контрацепция во время кормления грудью. Влияние грудного вскармливания на беременность». Начало – в 11.30.

В субботу, 5 августа, в 11 часов в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира откроется праздничная программа «Семейный пикник». В программе – показ модной одежды для беременных, советы стилиста и дизайнера для мам, подвижные игры для всей семьи, веселые конкурсы, кулинарный мастер-класс, танцы, викторины с призами, выступления бардов.

На детской площадке с мягким покрытием состоится отдельная программа для мам и детей – утренняя йога, занятия для малышей, забавные игры. В ходе мастер-классов дети смогут играть, бегать, прыгать и веселиться в безопасных условиях. Завершится программа «Семейный пикник» в 20.00.

В последний день акции, 7 августа, в детском развивающем центре «Абрикос» на ул. Сурикова, 10а пройдут семинары на темы «Как успешно сочетать материнство с карьерой» и «Мягкое отлучение от груди для мамы и малыша». Здесь же состоятся занятия перинатального психолога Людмилы Базановой по арт-терапии и отработке дыхания во время родов. Количество мест ограничено. Предварительная запись по тел. 8 (903) 832-86-08.

Найти дополнительную информацию о мероприятиях, пройти предварительную регистрацию можно на официальных страницах “В контакте”

Фото: http://img.mamochki-help.ru/images_mamochki/ help/00000/guiEoXE06L8.jpg