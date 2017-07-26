Во Владимире не успевают ремонтировать трубы

У городского управления ЖКХ, курирующего вопросы подготовки жилищного фонда и инженерных сетей к отопительному сезону, накопилось множество претензий к компании «ВКС», подающей тепло и горячую воду в квартиры и дома владимирцев.

Все ремонтные работы на теплосетях областного центра должны завершиться к 15 сентября. До часа «Х» осталось меньше двух месяцев, а показатели подготовки очень низкие.

В этом году «ВКС» должна провести ремонт и реконструкцию на 21 участке теплосетей и одной котельной. Работы ведутся только на восьми объектах. Причем, если на Лермонтова, Куйбышева и в Перекопском военном городке ремонт выполнен на 65-80%, то на Ново-Ямской и Комиссарова этот показатель – не выше 10%.

По данным управления ЖКХ, инвестпрограмма «ВКС», утвержденная на 2017 год, выполнена всего на 1,7%, на ремонт потрачено 5,8 млн рублей из 345 млн запланированных.

Местные власти озабочены и качеством работы коммунальщиков. Депутаты горсовета, уже второй год участвующие в гидравлических испытаниях теплосетей, говорят о недостаточности выполняемых работ. Депутат Олег Кашицын уверен, что специалисты «ВКС» должны проводить испытания на прочность сетей, чтобы исключить возможные аварии зимой, но они этого не делают. Исключение были только сети, проходящие в границах Лыбедской магистрали.

Сейчас в структуре «ВКС» произошли кадровые перестановки. Исполнительный директор Юрий Костюков, долгое время отвечавший за подготовку систем к отопительному сезону, покинул свой пост. Эту должность занял Роман Годунин, руководивший прежде абонентскими службами в «ВКС». Зам. начальника управления ЖКХ администрации города Владимир Семенов выразил надежду, что кадровые перемены скажутся и на темпах ремонтных работ – они вырастут.

Кроме того, в муниципалитете рассчитывают, что у Романа Годунина получится разобраться и с подрядчиками, выполняющими благоустройство городских дорог и тротуаров после завершения ремонтных работ на теплосетях. В нынешнем году уже в разгар ремонтной кампании сменился подрядчик. Такая же ситуация была и в 2016-м.

Разрытия остаются на зиму, создавая неудобства, а иногда и опасность для людей. Сейчас на 146 участках ремонта закопаны ямы, заасфальтированы дорожки и усыпан газон. Еще 321 участок ждет своей очереди.

– Мы уже составили на «ВКС» 32 протокола об административной ответственности. Еще три на подходе. Нарушения не устраняются, поэтому будет штраф, – сообщил «Призыву» Владимир Семенов.

Крайний срок по благоустройству разрытий – 1 ноября. Роман Годунин пообещал, что подрядчик успеет к этому времени.

Что интересно, управляющие организации имеют весьма неплохие результаты по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. Промывки, опрессовки сетей, паспорта готовности и сдача тепловых узлов – все выполняется строго по графику. Больше половины работ уже сделано.