В моногородах Владимирской области отремонтируют поликлиники

Ремонтные работы пройдут в Вязниковской, Курловской, Гороховецкой, Камешковской, Собинской, Кольчугинской и Меленковской районных больницах. В зависимости от проекта ремонт затронет холлы поликлиник, зоны регистрации и ожидания приема, поручни и другие объекты.

В поликлинике поселка Ставрово будет проведен не только ремонт мест общего пользования, но и построен пандус, в Кольчугине отремонтируют регистратуру, в Меленках – входную группу и коридоры поликлиники. В Вязниковской поликлинике № 1 запланировано проведение косметического ремонта, работы будут вестись и во входной группе детской поликлиники центральной районной больницы.

Фото: http://images.aif.ru/004/852/65f7b27a06b72cdbd35dc26b39461619.jpg