ГИБДД проверит водителей на трезвость

Дорожные патрули будут останавливать все автомобили. Если инспектор при проверке документов «почует» неладное, то предложит водителю пройти проверку на алкотестетере. Если тот откажется, его могут отвезти сделать забор крови в медучреждении. Если же и в этом водитель не захочет участвовать, то на него составят протокол об отказе в проведении медосвидетельствования. И тут уж ему точно грозит лишение водительских прав, срок определит мировой суд – от полутора до двух лет.

Внеплановый рейд проводится по двум причинам: из-за тревожной статистики и в связи с наступлением жаркой погоды, когда водители после купания на водоемах частенько садятся за руль пьяными. По словам инспекторов ДПС, ежедневно они оформляют нетрезвых водителей, в том числе и уже лишенных ранее. В первом полугодии инспектора задержали 2755 пьяных водителей, в том числе 320 за повторные нарушения.

За 6 месяцев на территории Владимирской области зарегистрировано 238 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. Рост числа аварий зафиксирован в Ковровском, Собинском, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Меленковском районах.