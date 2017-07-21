На празднование Дня города Владимира сданы первые пожертвования

В нынешнем году владимирская мэрия приняла решение перенести дату празднования дня рождения города с сентября на август. О причинах чиновники не сообщают. Но ничего необычного в изменении даты праздника нет: она «плавающая», и в разные годы День города Владимира проводился и ранним летом, и даже поздней осенью.

Вчера депутаты горсовета на бюджетном комитете рассмотрели вопрос о зачислении первого благотворительного транша в городскую казну. Речь пока идет только о 671 тысячах рублей. Обычно празднование Дня города обходится в сумму более 3 миллионов рублей, причем все эти деньги – спонсорские.

Первый транш распределят между тремя управлениями, в зависимости от их зоны ответственности. Так, почти 190 тысяч рублей потратят на печать буклетов, плакатов с программами дня города, на распространение рекламных листовок, на установку информационных баннеров.

Еще 250 тысяч рублей направят на организацию крупного праздника для любителей велосипедной езды. А вот на организацию лыжероллерных соревнований, а именно покупку призов победителям, потратят куда меньше – всего 30 тысяч рублей.

Еще свыше 200 тысяч рублей выделят на аренду звукового оборудования, доставку сцены, работу артистов.

Традиционно к празднованию Дня города приурочивают открытие социально значимых и культурных объектов. В нынешнем году к празднику планируется официально открыть Лыбедскую магистраль, благоустроенный сквер за городским ДК, музей «Старая аптека», а также учебный корпус Патриарших садов.