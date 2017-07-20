Два ковровских мотоциклиста спровоцировали ДТП

Проходят дожди – появляются мотоциклисты. И пополняют сводку дорожных происшествий. Так, вчера в Ковровском районе на федеральной трассе 23-летний водитель мотоцикла «Сова» вырулил со второстепенной дороги прямо перед фурой, двигавшейся по главной. В результате – авария.

У парня нет водительских прав, мотоцикл не зарегистрирован. Кроме того, у инспекторов возникли подозрения на счет трезвости водителя, поэтому его отвезли на медосвидетельствование. А потом и госпитализировали, поскольку в ДТП мотоциклист получил травмы.

В тот же день в Коврове 20-летний мотоциклист при тех же обстоятельствах не пропустил «Volkswagen Passat». У водителя двухколесного тоже не было водительского удостоверения. Врачи скорой оказали ему помощь на месте аварии.

Вчера зарегистрировано и два случая хищения мотоциклов. В Александровском районе в деревне Нововоскресенское мотоцикл угнали прямо со двора дома. А в Гусь-Хрустальном районе в деревне Ильичево неизвестные умыкнули мопед темно-синего цвета. Ни преступников, ни транспортные средства пока не нашли.