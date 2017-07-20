Марафонцы дотолкают Суздаль до Книги рекордов России

Суздаль пойдёт на рекорд. В ближайшее воскресенье, 23 июля, в древнем городе состоится необычный легкоатлетический марафон: крупнейшее трейлранниговое соревнование России – Golden Ring Ultra-Trail®.

Трейлранниг в переводе на русский доступный язык – бег по пересеченной местности. Как рассказал «Призыву» инициатор и организатор ультрамафона Михаил Долгий, для взрослых предусмотрены четыре дистанции: самая «короткая» – 10 км, длинная – 100 км. Промежуточные финиши между ними – 30 км и 50 км. На стокилометровку пригласят на старт в 5 часов утра. Через полчаса стартует забег на дистанцию 50 км. С 7.30 начнутся забеги у остальных. В программе Golden Ring Ultra-Trail® – старты и для детей. Ребятам до 10 лет предлагают пробежать 1 км, в возрастной категории от 10 до 15 лет – 3 км.

Михаил Долгий уверен, что нынешний старт станет историческим.

– По нашей информации, этот забег будет самым массовым в России, – рассказал он. – Побегут более 3 тысяч человек. У нас уже подтвердили участие, заплатив стартовый взнос, 420 бегунов, которые выйдут на дистанцию 100 км. Самой массовой, судя по выбору, будет дистанция 30 км: заявились 1100 человек, еще 720 участников выбрали дистанцию 50 км и 560 – десятикилометровку. На месте старта будет присутствовать официальный представитель Книги рекордов России, которые задокументирует данное событие, а в дальнейшем этот рекорд будет включен в Книгу.

Наш собеседник подчёркивает: бегуны выбирают комфортный для себя темп, но при этом финишировать они должны будут до определенного часа «X». К примеру, на преодоление дистанции 100 км им даётся 15 часов, но, как подчеркнул Михаил, организаторы намерены увеличить срок до 18-ти.

Если же говорить о самых возрастных бегунах, то он уверен, что и в этом году супермарафонцами станут и млад (дошколята), и стар (те, кому под 70). География участников поражает: марафонцы из 35 стран намерены выйти на суздальский старт. Помимо наших соотечественников это жители Великобритании, Франции, Марокко, Швеции, Бельгии и др.

Победителей и участников многочасового забега ждут, по признанию нашего собеседника, «шикарнейшие, дорогущие» призы. О том, как складывается такой замечательный призовой фонд, он не стал распространяться, заметив только, что идей трейлраннига надо жить. Именно так и поступает Михаил Долгий – уникальный организатор, сам многократный финишер на ультрадистанциях, которые проходят как в России, так и за её пределами.

Что же касается Golden Ring Ultra-Trail®, то, по отзывам, марафонцев и профессионального сообщества, это прекрасно организованное соревнование. Неслучайно, всего за три года проведения оно набрало состав участников, который претендует на внесение в национальную Книгу рекордов. Более того, он помимо забега еще и успевает основательно помочь городу-музею: вместе с товарищами реконструировали деревянный пешеходный мост через Каменку, сделали ремонт в детском доме.

Он родом из Москвы, но, признается, что влюбился в Суздаль, узнав о его великолепных окрестностях из «Призыва».

– А я вас хорошо знаю, – несколько огорошил он своим признанием. – Два года назад прочитал в вашем издании статьи о «медвежьих углах» под Суздалем и поехал проверять информацию. Увидел, что у Суздаля – идеальная локация, прекрасная природа, отличная экология. Нет заводов и предприятий. Я нашел этот «медвежий угол», изучил его, пробежал по местам, где можно встретить лесных обитателей – лосей, рысей, волков… Дичайшие, нетронутые места, где нет связи с внешним миром. Я в них просто влюбился. А в совокупности с городом они образуют идеальные трейлранниговые трассы.

Михаил уверен, что нынешние массовые старты придадут Golden Ring Ultra-Trail® статус народных и привлекут если не к увлечению ультрамарафонами, то к здоровому образу жизни новых сторонников.