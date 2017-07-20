В первом полугодии в ВТБ Пенсионный фонд в рамках программы «Коллекция» поступило более 1 300 взносов

За первое полугодие 2017 года в ВТБ Пенсионный фонд в рамках программы «Коллекция» по договорам негосударственного пенсионного обеспечения поступило 1 300 взносов. Общая сумма поступивших взносов на 60%...

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За первое полугодие 2017 года в ВТБ Пенсионный фонд в рамках программы «Коллекция» по договорам негосударственного пенсионного обеспечения поступило 1 300 взносов. Общая сумма поступивших взносов на 60% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Программа «Коллекция» – бонусная программа банка ВТБ24. В рамках программы клиенты банка – держатели карт получают бонусы за оплаченные с помощью карты продукты и услуги. Начисленные  бонусы клиенты могут направить на оплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с ВТБ Пенсионный фонд.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «Взносы на негосударственную пенсию могут быть совсем небольшие и никак не влиять на наш сегодняшний уровень жизни. Но к моменту выхода на пенсию на счете, с учетом доходности, может накопиться достаточно крупная сумма, которая станет ощутимой прибавкой к государственной пенсии. Поэтому количество граждан, которые формируют дополнительную негосударственную пенсию, с каждым годом растет».

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