Участники трёх смен «Территории смыслов» сгенерировали 15 Тб трафика

Завершилась третья смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». В ней приняли участие около тысячи молодых экономистов и предпринимателей со всей страны. Генеральный IT-партнер форума «Ростелеком» подвел промежуточные итоги.

«За первые три смены Форума беспроводным доступом в Интернет от «Ростелекома» воспользовались более трёх с половиной тысяч человек, которые сгенерировали более 15 терабайт трафика. Каждые сутки к сети подключалось в среднем 750 устройств, а средняя скорость передачи данных составила 112 Мбит/с. Мы учли специфику мероприятия, поэтому построили сеть с избыточной надёжностью. Таким образом, сеть работает круглосуточно без единого сбоя», – рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин.

«Ростелеком» реализовал уникальное техническое решение, обеспечив на всей территории Форума бесшовный беспроводной доступ в Интернет на скорости до 1 Гбит/с. К сети одновременно могут подключаться более тысячи пользователей. Отдельно доступ в Интернет организован в пресс-центре «Территории смыслов». Всего специалисты «Ростелекома» установили 46 точек доступа, каждая из которых обеспечивает одновременное подключение к сети до 200 пользователей.