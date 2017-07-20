Владимирский судья Анна Хохлова будет сидеть

Владимирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего федерального судьи Октябрьского районного суда города Владимира Анны Хохловой. В марте нынешнего года она была осуждена на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд счёл виновной в получении взяток за пересмотр судебных решений со снижением срока наказания либо предоставления подсудимым незаконных преференций.

Следственный Комитет вёл это дело в связке с коллегами из регионального управления ФСБ. Последние и получили информацию из одной владимирской колонии о том, что во Владимире есть «люди», которые могут скостить срок. С этого сигнала и началось расследование.

Кроме того, Хохлова была признана виновной в обещании посредничества во взяточничестве. В «компании» с ней оказалась бывший адвокат Ирина Мустафина, которой сначала следствие, а потом и суд отвели роли посредника и пособницы.

Судебное разбирательство изначально стало громким. Внимание СМИ привлёк не только сам факт суда над судьей, но и то обстоятельство, что Анна Хохлова – дочь уважаемой ВИП-персоны.

Суд длился с августа 2015 года и до конца марта нынешнего года. Своей вины Анна Хохлова так и не признала. Всё это время она провела в СИЗО. Защита выстроила свою линию на критике показаний Мустафиной, считая, что адвокатесса стремится оболгать судью.

Процесс начинался в Октябрьском районном суде, где и служила подсудимая, но потом ведение разбирательства было передано в Ленинский районный суд. В его стенах после 20-ти месячного рассмотрения дела по существу и был вынесен обвинительный приговор. Те, кто знает, чья дочь Анна Хохлова, откровенно жалеют её мать и несовершенную дочь. Гособвинение же настаивало на 12 годах лишения свободы для судьи и штрафе в 2,5 млн рублей.

Ирина Мустафина (признавшая свою вину и раскаявшаяся) получила 4 года лишения свободы условно с запретом заниматься адвокатской практикой в течение 2,5 лет.

Фото: http://novosti33.ru/2016/02/polukastrirovannoe-delo-byvshego-sudi-anny-hohlovoj/