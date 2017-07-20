На юбилейной выставке будет «Искушение» и «Изгнание из рая»

Завтра, 21 июля, в Музее хрусталя Гусь-Хрустального откроется выставка ведущего художника гравировки стекла в России Адольфа Курилова. Адольф Степанович – знаменитый владимирский художник декоративно-прикладного искусства. День открытия выставки «Гравированное стекло Адольфа Курилова» в этом году символично совпал с днем его рождения: 21 июля художнику исполнится 80 лет.

Почти 40 лет Адольф Курилов отдал служению искусству стеклоделия, работая художником в экспериментальном отделе Гусевского хрустального завода – старейшего предприятия страны и крупнейшего завода по производству художественного стекла в советские годы. За насыщенную и яркую творческую жизнь им было создано немало самобытных работ, которые сегодня украшают музеи нашей страны. Есть экспонаты, которые находятся в Соединенных Штатах (Корнинг-музее), Финляндии, Чехии, в частных коллекциях.

Адольф Курилов пробовал свои силы в разных направлениях. Но больше других его привлекали классические традиции гутного стекла и глубокая рельефная гравировка. Он создал более 100 уникальных высокохудожественных произведений и более 300 образцов изделий, вошедших в массовое производство. Авторские работы Адольфа Курилова выставлялись на региональных, всероссийских, международных выставках и неизменно находили признание.

В работах Адольфа Курилова, представленных на выставке, можно увидеть необыкновенную орнаментальность и декоративность гравированного узора. Разнообразные объекты, созданные художником из стекла, от экспрессивно-героических до возвышенно-романтичных, неизменно вызывают эмоциональный отклик у зрителя. Среди особенных работ – «Призы штангистам» (1978 г.); «Пульсары» (1989 г.); «Гейзеры» (1990 г.); «Ледниковый период» (2005 г.).

В своем творчестве Адольф Курилов обращает особое внимание на композицию узора. Тщательно продуманная, она всякий раз составляет органичное единство со всем эмоционально-образным строением произведения, выявляет его сильные стороны, придает вещам нарядное звучание и одновременно усиливает смысловой акцент.

Адольф Курилов виртуозно создает образцы изделий из стекла, в которых раскрывается и как лирик. Яркое доказательство этому на выставке – работы «Жаворонок» (1977 г.), «Навстречу» (1988 г.), «Искушение» (2002 г.), «Изгнание из рая» (2005 г.).

Влияние Адольфа Курилова на развитие гусевской школы граверного искусства трудно переоценить. Его опыт обогатил производство художественного стекла Гусь-Хрустального яркими образами и сюжетами, мастерской композицией. Гутная скульптура художника стала продолжением лучших традиций стеклоделия.

Оригинальность форм, изысканность цветовых решений, эмоциональность, глубина и выразительность рисунка, высокое мастерство – всё это ставит работы Адольфа Курилова в один ряд с лучшими произведениями современности.

Справка. Адольф Степанович КУРИЛОВ родился 21 июля 1937 года в Свердловске (Екатеринбурге). Член Союза художников России (1969 г.). Почти сорок лет отдал служению искусству художественного стеклоделия, работая художником в экспериментальном отделе хрустального завода. В 1989 году получил звание Заслуженного художника РСФСР, а в 2003 году стал Народным художником России. Член Правления Союза художников Владимирской области.

Выставка «Гравированное стекло Адольфа Курилова» будет работать с 21 июля по 9 октября. Время работы выставочного зала: с 10.00 до 17.00, понедельник – выходной.