Хэтчбэк влетел в дерево у села Кирюшино

На этой неделе уже второе крупное ДТП произошло на проселочных дорогах Камешковского района. Вчера около пяти часов вечера у села Кирюшино «ВАЗ-2114» вылетел в кювет и врезался в дерево.

За рулём машины находился 40-летний водитель. Дорога – без ям, по одной полосе в каждую сторону, погода – ясная. Видимых причин для аварии не было. Но авария случилась.

Машина перевернулась, кузов покорежен. Возможно, водитель не справился с управлением. Другая версия – он мог уходить от лобового столкновения на встречной полосе, поэтому вывернул руль в сторону обочины.

Инспектора ГИБДД в качестве предварительной причины аварии обозначили несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. В результате пострадали 4 человека: водитель и трое пассажиров. Все они доставлены в ближайшую больницу.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области