ВТБ выступил генеральным спонсором форума МАКС-2017

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором Международного авиационно- космического салона МАКС-2017, который в этом году проходит с 18 по 23 июля в городе Жуковском. Активное участие банка в мероприятии обусловлено заинтересованностью ВТБ в развитии высокотехнологичного сектора российской экономики, в частности, авиационной и космической отраслей.

В работе МАКС примут участие более 770 российских и зарубежных компаний, представителей органов власти и других организаций из 30 стран.

ВТБ сотрудничает с лидерами авиационно- космической отрасли, среди которых: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Госкорпорация «Роскосмос», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, АО «Российские космические системы» и другие ведущие холдинги и компании.

В настоящее время объем кредитно-документарных сделок ВТБ с предприятиями авиационной и космической отраслей превысил 209 млрд рублей. Средства выделяются как на финансирование текущей деятельности компаний, так и на выполнение работ по государственным и экспортным контрактам, модернизацию и техническое перевооружение, а также на освоение новых видов продукции.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «ВТБ оказывает спонсорскую поддержку форуму МАКС с 2003 года. Группа ВТБ предоставляет своим клиентам в авиационно-космической сфере весь спектр продуктов, помогая в реализации проектов во всех отраслевых направлениях, будь то создание новых авиадвигателей, отечественных лайнеров, космических аппаратов любой сложности, а также средств обороны воздушных рубежей России. Мы обязательно будем продолжать наше сотрудничество с авиасалоном, который оказывает значительное влияние на развитие отечественной авиационно-космической отрасли».