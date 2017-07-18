ВТБ выступил генеральным спонсором форума МАКС-2017

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором Международного авиационно-
В работе МАКС примут участие более 770 российских и зарубежных компаний, представителей органов власти и других организаций из 30 стран.
ВТБ сотрудничает с лидерами авиационно-
В настоящее время объем кредитно-документарных сделок ВТБ с предприятиями авиационной и космической отраслей превысил 209 млрд рублей. Средства выделяются как на финансирование текущей деятельности компаний, так и на выполнение работ по государственным и экспортным контрактам, модернизацию и техническое перевооружение, а также на освоение новых видов продукции.
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «ВТБ оказывает спонсорскую поддержку форуму МАКС с 2003 года. Группа ВТБ предоставляет своим клиентам в авиационно-космической сфере весь спектр продуктов, помогая в реализации проектов во всех отраслевых направлениях, будь то создание новых авиадвигателей, отечественных лайнеров, космических аппаратов любой сложности, а также средств обороны воздушных рубежей России. Мы обязательно будем продолжать наше сотрудничество с авиасалоном, который оказывает значительное влияние на развитие отечественной авиационно-космической
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