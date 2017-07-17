Владимирские аграрии ищут крайнего

Национальный союз агростраховщиков посчитал, что ущерб от холодной и дождливой погоды для сельхозпроизводителей может составить от 1,8 до 2,6 млрд рублей.

В нашей области нынешние погодные условия редко кто считает благоприятными для урожая. А учитывая, что регион-33 находится еще и в зоне рискованного земледелия, можно предположить, что многие хозяйства будут по осени считать убытки, а не центнеры овощных и зерновых, собранные с одного га. «Призыв» выяснял, кто заплатит за холодное лето-2017 аграриям.

В Европе достаточно популярна услуга агрострахования. Залили дожди угодья, не пощадил долгоносик плантации клубники, жара засушила огуречные грядки, – добро пожаловать за выплатами в страховые компании.

У российских страховщиков на такое своеобразное лето, как нынешнее, тоже есть свои предложения. Но Константин Демидов, заместитель начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области, услышав наш вопрос о том, насколько распространено в регионе агрострахование, заметил в том духе, что это вряд ли. Дело в том, что с 2012 года в России действует закон о сельхозстраховании с господдержкой. Согласно ему, государство возмещает агропроизводителям 50% стоимости страховки от гибели урожая или сельхозживотных. Половину стоимости аграрий оплачивает сам, а вторая половина поступает из бюджета на счет страховщика.

Но тенденция последних лет такова: федеральный бюджет стал сокращать и весьма ощутимо средства на господдержку агрострахования.

А одновременно с этим стало сложно доказать наступление страхового случая. В том числе по этой причине, как признался Константин Мазуренко, фермер из Суздальского района, ни он сам, ни его коллеги агрострахованием не пользуются.

– Крайне мала вероятность того, что мы можем доказать страховщикам, что потерян урожай по причине неблагоприятных погодных условий. Если засохли побеги, то они посоветовали лучше ухаживать за ними, больше поливать. Говоришь, что нет поливальной установки, они спрашивают: почему не купили её? Если производитель приводит аргумент о том, что не успел вызреть урожай, то они снова возражают: надо было ранние сорта сажать. Невероятно трудно доказать страховой случай, – рассказал он.

У генерального директора ООО «Ручейки» Игоря Кузьмы своя история агрострахования. Он пользовался услугой страхования от неурожая. И, по его словам, тоже возникли проблемы при доказательстве страхового случая.

– Нам говорили, что мы просто не смогли вовремя убрать урожай. Это надо было сделать за один единственный погожий день. Весь и сразу! Как такое можно, ума не приложу, – заметил он.

У него вообще очень жесткие формулировки, когда речь заходит об отношениях аграриев и страховщиков. А избежать их невозможно, если необходимо, к примеру, взять кредит.

– У нас была ситуация, когда на застрахованной ферме упала крыша от тяжести снега. И мы не смогли получить ни копейки, хотя за два года выплатили большую сумму. Нас заподозрили в сговоре со страховым агентом, чтобы получить компенсацию незаконно. В итоге ни копейки нам не дали, – рассказал Игорь Романович.

В двух крупных страховых компаниях Владимира «Призыву» пояснили, что за последние два года аграрии к ним не обращались. Здесь предположили, что подобная услуга им стала просто не по карману.

фото: Dzagi.club