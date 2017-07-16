Полиция установили ещё шестерых юристов, лихачивших в центре Владимира

На пресс-конференции по итогам полугодия начальник регионального управления ГИБДД Александр Новиков рассказал новые подробности дела о грубом нарушении правил дорожного движения выпускников Владимирского юридического института.

Напомним, две недели назад в сети появилось видеозапись необычного автопробега новоиспечённых лейтенантов-юристов в центре Владимира. Колонна из 14-ти машин следовала с улицы Дзержинского через Студеную гору на улицу Дворянскую. Как минимум половина из них проехала на красный сигнал светофора, блокируя движение всех потоков машин.

Машины привлекали к себе внимание не только нарушением правил дорожного движения, но и громким гулом клаксонов, а также тем, что из салона высовываются пассажиры – все, как один в белых рубашках, с погонами и при галстуках. В руках – флаги разных стран (бывших союзных республик).

Минутное видео набрало сотни комментариев, большая часть которых – негативная. Руководство образовательного учреждения от комментариев по поводу выходки своих студентов отказалось. Однако эти действия заинтересовали полицию. Достаточно быстро нашли двух нарушителей.

– На них составили протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора и не выполнение требований остановки перед стоп-линией и нарушение перевозки пассажиров. Штрафы им выписаны, и они уже оплачены, – пояснил «Призыву» Александр Новиков.

Полиция на этом не остановилась, продолжив поиски участников «парада тщеславия». И сейчас речь идёт, как минимум, еще о шестерых установленных выпускниках юринститута.

Начальник Управления ГИБДД УМВД РФ по Владимирской области Александр Новиков: