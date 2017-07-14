Для главы Александровского района купили машину в Москве

Контракт на покупку автомобиля заключен с московским автосалоном «МА Моторс». Мы связались с менеджерами салона. Оказалось, что там торгуют новыми автомобилями марки «Hyundai».

За 2,1 миллиона рублей нам, как «потенциальным покупателям», предложили несколько моделей разной комплектации на выбор: Solaris, Elantra, i40, Creto. Цены, акционные предложения и комплектация – всё, как у всех. А на сайтах ряда автосалонов цены эти модели продекларированы существенно меньшие.

Тем не менее, контракт заключен именно со столичным автосалоном. Причина в том, что он был единственным, кто заявился на торги. Это довольно странно, потому что во Владимире тоже работают дилеры «Hyundai». В отсутствии конкурентов на торгах даже не пришлось снижать первоначальную цену.

Любопытно, что в этом году администрация Александровского района оказалась единственной, кто решился на такое дорогостоящее приобретение. Ни владимирская мэрия, ни областная администрация не выставляли на аукцион лоты по покупке легковых автомобилей. В нынешнем году новые машины покупали для различных медучреждений, а также для городских, региональных и районных ведомств (отделов, управлений, департаментов, муниципальных предприятий). Средняя цена – 500-600 тысяч рублей, потолок – 900 тысяч рублей.

Нашлись в списке покупателей и экономные чиновники. Меленковские, к примеру, приобрели «Ладу-Гранту» за 390 тысяч рублей. Кстати, «Лада» – довольно распространенная марка при закупках для органов власти. Скажем, недавно областной департамент ЗАГС купил машину за 600 тысяч рублей, областная инспекция технадзора – за 475 тысяч рублей, муниципальный ковровский рынок – за 594 тысячи рублей.

Что же касается миллионных трат на один автомобиль, то чиновники позволяли себе их три года назад, когда проблем с местными бюджетами было меньше.

Фото: http://flauto.ru/images/Tuning/Korejskie/Hyundai/Sonata/2.1.JPG