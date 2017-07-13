Александр Кирюхин останется в белом халате

Долгожителем региональной чиновничьей элиты может стать Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Сегодня в открытом доступе появилась информация о его переназначении на этом посту ещё на пять лет.

По информации «Призыва», Александр Викторович нынешнее 65-летие, которое он встречал 4 мая, не особенно стремился афишировать. Это было связано и с тем, что человек он достаточно скромный, а кроме того, были тревоги и по поводу продления его срока пребывания на госслужбе.

Однако многие коллеги решили поздравить его публично, не сомневаясь, что волнуется первый доктор региона зря.

Так и вышло. Тем более что с 1 января этого года у губернаторов есть возможность оставлять на госслужбе тех, кому за 65-ть. Согласно поправкам в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в целях «обеспечения успешного функционирования деятельности государственных органов» региональным чиновникам категории «руководитель» оставаться на своем посту можно до 70 лет.

Новость о переназначении А.В. Кирюхина совпала с информацией от областной прокуратуры, которая сообщила результаты проверки подчинённых Александра Викторовича. Список нарушений занял 25 листов. Проверка была комплексной, прокуроры нашли нарушения и при оказании медицинской помощи, проведении диагностики, а также в лекарственном обеспечении, в организации питания больных, проведении ремонта лечебных учреждений, организации закупок и т.п.

Буквально тут же губернатор Светлана Орлова дала всем понять, что уровень доверия к директору департамента здравоохранения останется прежним. То есть высоким:

«Я Кирюхину говорю: «Не бери всё на себя, спрашивай с них. Они должны отвечать за ряд вопросов», – рассказала она на встрече с предпринимателями Петушинского района о своём видении ситуации. Оперативно связаться с Александром Викторовичем, чтобы узнать, как он намерен последовать совету губернатора, пока не удалось.