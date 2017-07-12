В Муроме Spider-Man будет первым после Петра и Февронии

Торжественное открытие современного кинотеатра в ДК микрорайона Вербовский состоится 13 июля в 17.30. Для того чтобы в городе появился новый объект, пришлось проделать большую работу. Все начиналось с ремонта отопительной системы. Потом обновили входную группу, подсобные помещения, туалеты, окна, установили новые кресла и сцену. Кинотеатр оснастили 3D-системой, кинопроектором, мощной звуковой аппаратурой, экраном.

Кинотеатр на Вербовском уже прошел «тест-драйв». Накануне Дня семьи, любви и верности, здесь состоялся показ мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии» для воспитанников детских школьных и загородных лагерей.

– Мы очень быстро завершили все основные работы: оборудование установлено, завершен монтаж видео- и звуковой техники, – сообщил глава округа Муром Евгений Рычков на своем сайте.- Остались небольшие штрихи: увеличить парковку, отремонтировать подъезды.

Современный, с хорошим экраном кинотеатр порадует всех любителей кино. Его открытие стало возможным благодаря конкурсу Фонда кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с населением до полумиллиона человек. Финансовая поддержка в рамках конкурса была выделена на переоборудование 139 кинозалов в 127 населенных пунктах нашей страны.

В список победителей вошли 4 кинотеатра Владимирской области: киноконцертный зал «Южный» в Александрове, Дом культуры «Вербовский» в Муроме, культурно-досуговый центр «Родина» в Судогде и центр культуры и досуга в Суздале.

Фото: https://vk.com/vrbmurom

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