Двадцать пять листов. Именно столько потребовалось прокуратуре Владимирской области, чтобы описать нарушения, выявленные в результате тотальной проверки реализации государственной программы в учреждениях здравоохранения региона. Представление о принятии мер реагирования было направлено вице-губернатору Михаилу Колкову еще в середине июня, но документ широко не афишировался и стал доступен прессе буквально на днях.

Недостатки в работе (назовем это так, помягче) выявлены во всех больницах и поликлиниках – по сути, «око государево» лишь зафиксировало то, с чем жители области сталкиваются каждый день: часть закупленной новейшей техники простаивает (где-то не оборудованы кабинеты, где-то не хватает квалифицированных специалистов), еще часть закуплена без торгов, а иногда вместо новой техники закупается «бэушная».

Качество лекарств – отдельная тема. Выявлены факты самовольной замены больницами лекарственных препаратов на аналоги. Сроки годности некоторых препаратов, которыми каждый день лечат жителей области, «в отдельных случаях истек в 1998, 2003, 2009, 2013 годах, что не только не позволяет говорить о качественном лечении, но и угрожает здоровью граждан».

«Предусмотренный законодательством 20-минутный норматив прибытия машин скорой медицинской помощи к пациентам не соблюдается практически во всех муниципальных образованиях области, а в ряде случаев достигает 8-9 часов…», зато за ритуальными услугами ездить или ходить далеко не надо, некоторые из них буквально «присосались» к лечебным учреждениям. И уже совсем малозначительным на таком фоне кажется озабоченность прокуроров организацией питания в медучреждениях, которая – цитата – «может не только не способствовать улучшению состояния здоровья пациентов, но и повлечь другие заболевания».

Чтобы отреагировать, департаменту здравоохранения области понадобилось 11 дней – именно столько письмо гуляло по Октябрьскому проспекту облцентра от одного здания к другому. В результате всем главврачам региона было направлено письмо за подписью директора департамента А.В. Кирюхина – исправить все выявленные недостатки в течение, внимание, трех дней.

Этот срок истек почти две недели назад и, казалось бы, впору либо радоваться за региональную медицину, либо предъявлять претензии господам Кирюхину и Колкову. Но у чиновников своя правда: деньги на ремонт в медучреждениях нужны огромные, их в программе нет. Кадры уезжают, т.к. Москва близко. Лекарства – в условиях торгов нужно еще изловчиться, чтобы купить не то, что дешевле, а то, что надо… Словно замкнутый круг, лента Мебиуса. Бесконечное движение без начала, конца, где все жертвы и все виноваты.