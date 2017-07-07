Дочерняя компания «Ростелекома» «Айкумен ИБС» вошла в ТОП-5 самых быстрорастущих участников российского рынка машинного анализа данных

И впервые вошла в ТОП-5 самых быстрорастущих участников российского рынка машинного анализа данных по данным очередного ежегодного обзора «Бизнес-аналитика и большие данные в России 2017», выпущенного аналитическим агентством CNews Analytics (CNA).

В опубликованном рейтинге крупнейших отечественных поставщиков BI-решений появились новые игроки и изменился состав традиционных флагманов отрасли, однако их объединяет общая положительная динамика выручки на высокотехнологичном рынке.

Политика «Айкумен ИБС» направлена на дальнейшее энергичное расширение рыночных позиций за счет постоянного развития конкурентных преимуществ. Благодаря эффективному использованию собственных технологических и интеллектуальных ресурсов, компания поднялась на два пункта и заняла одиннадцатое место BI-рейтинга CNA, оказавшись в числе лучших по темпам коммерческого роста за 2016 год.

«2016 год стал для АО «Айкумен ИБС» периодом активной разработки проектов на базе собственной платформы IQPLATFORM® в интересах крупных заказчиков из различных отраслей. Динамичное развитие технологий и продуктов, отвечающих мировым стандартам и требованиям современного рынка, обеспечили успешную реализацию ряда сложнейших внедрений, во многом не имеющих российских аналогов, – считает генеральный директор АО «Айкумен ИБС» Ирина Касаткина. – В результате достигнуто значительное увеличение годовой выручки компании, а ее технологическое лидерство подтверждено итогами такого экспертного мероприятия как федеральный конкурс «Лучшие информационно-аналитические инструменты – 2016» Аналитического центра при Правительстве РФ.