Россельхозбанк планирует привлечь 1 млрд юаней от Государственного банка развития Китая

Документ подписали Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и Председатель Совета директоров Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан во время официального визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина 4 июля 2017 года.

«В настоящее время мы активно развиваем взаимодействие с финансовыми институтами стран Азиатско-Тихоокеанского региона и, в первую очередь, Китайской Народной Республики. Подписанное сегодня соглашение предусматривает возможность привлечения Россельхозбанком кредитных ресурсов от Государственного банка развития Китая в объеме 1 млрд юаней. Реализация достигнутых договоренностей внесет реальный вклад в развитие финансового и инвестиционного сотрудничества между нашими странами», – отметил Дмитрий Патрушев.

Государственный банк развития Китая играет активную роль в российско-китайском деловом партнерстве, оказывая финансовую поддержку масштабным проектам в сфере энергетики, транспорта, телекоммуникаций, инфраструктуры, сельского хозяйства и в других приоритетных направлениях.

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