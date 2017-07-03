Владимирская область погружается в погодную депрессию

В минувшие выходные метеорологи сделали неутешительный прогноз: теплого лета в центральной России мы скорее всего не дождемся. Температура в июле будет в среднем на пять градусов ниже нормы. В центре погоды “Фобос” сообщили, что Центральная Россия погружается в “циклоническую депрессию”. А это значит, что на этой неделе в регионе-33 будет вновь пасмурно и дождливо.

Второй из четырех уровней опасности – желтый – объявлен на сегодня и завтра Гидрометцентром во Владимирской области. Это значит, что погодные условия являются потенциально опасными. Синоптики предупреждают об усилениях порывов ветра и прохождении грозового фронта.

По данным столичных синоптиков, июнь 2017 был самым холодным в Москве за последние 14 лет. Июль может “порадовать” жителей Центральной России аналогичным антирекордом.

В ближайшую неделю в регионе-33 будут идти дожди, а небо будет затянуто облаками. Дневные температуры будут колебаться в пределах 15-18 градусов, ночью будет всего лишь 10-11.

Фото: https://pbs.twimg.com/media/CviJz7JWgAAqmrP.jpg