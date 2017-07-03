Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Леар» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Леар» по доводам, изложенным в ней необоснованной.