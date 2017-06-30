О новом коррупционном деле сегодня сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области. Директор государственного казенного учреждения «Ковровское лесничество» 56-летний Александр Пичугин подозревается в получении взятки от руководителя одного из фермерских хозяйств района.

Деньги, как утверждает следствие, были вручены руководителю лесного предприятия за «общее покровительство, продление договорных отношений на заготовку древесины, принятие отраслевых деклараций без проведения проверки». Сумма взятки – 420 000 рублей.

Вполне возможно, что этот эпизод – не единственный, так как Следственное управление намекает на некую «политику с корыстным интересом», выстроенную директором ГКУ ВО «Ковровское лесничество».

Уголовное дело в отношении Александра Пичугина следственные органы возбудили во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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