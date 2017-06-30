Во Владимире наградили лучших выпускников

Начальник управления образования администрации города Владимира Елена Малик отметила, что впервые церемонию награждения решили провести не в душном помещении, а в таком красивом месте, как Патриарший сад.

В церемонии награждения приняли участие 167 медалистов, руководители общеобразовательных учреждений, педагоги, родители выпускников, почётные гости, представители управления образования.

Напомним, что больше всего медалистов выпускается в этом году в образовательных учреждениях: №№ 36 (21), 23 (14), промышленно-коммерческом лицее (13), 25 (13), 35 (11), 19 (9), 15 (8).

Многие из них являются победителями и призёрами городских, региональных предметных олимпиад, конкурсов и проектов.

Всего же в этом учебном году школу закончили 1538 человек.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/948579/