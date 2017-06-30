ВТБ и АИЖК подписали соглашение о развитии стандартного арендного жилья в регионах России

Со стороны банка документ подписал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, со стороны АИЖК – генеральный директор Агентства Александр Плутник.

В рамках данного соглашения группа ВТБ примет участие в поиске и оформлении подходящих земельных участков под строительство, подборе и реализации проектов для создания стандартного арендного жилья, включая выполнение функций застройщика. В свою очередь АИЖК планирует предоставить финансирование строительства данных проектов.

Стороны также рассмотрят возможность создания управляющей компании для эксплуатации проектов стандартного арендного жилья в регионах.

В соглашении отмечается, что приоритетные критерии для выбора проектов – это востребованность рынком, расположение в развитых и перспективных районах города, качественные объекты с общей площадью квартир от 4 до 20 тысяч кв. м, полная качественная отделка и меблировка.

Как отметили стороны на подписании, группа ВТБ и АИЖК продолжают развитие сотрудничества в рамках совершенствования механизмов финансирования строительных объектов и стимулирования российского рынка стандартного арендного жилья. Реализация данной сделки поможет гражданам получить доступное и комфортное жилье, что будет способствовать улучшению качества жизни в регионах.