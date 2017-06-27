В Коврове полицейский на досуге задержал преступника

Инспектор ковровской ДПС, младший лейтенант полиции Кирилл Краснощёков во внеслужебное время задержал подозреваемого в нападении на мужчину на улице Комсомольской города Коврова.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, полицейский увидел, как неизвестный мужчина с окровавленным ножом в руках находился рядом с молодым человеком, истекавшим кровью. Оперативно отреагировав и оценив ситуацию, сотрудник полиции, рискуя жизнью, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы. Задержанного доставили в отдел полиции.

В ходе проведенной проверки установлено, что незадолго до инцидента на улице к местной жительнице, гуляющей с ребёнком, подошёл бывший муж, 33-летний местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал приставать к женщине. Испугавшись, она добежала до ближайшего магазина. Оттуда женщина смогла позвонить законному супругу, который быстро прибежал на помощь со своим другом. Агрессивно настроенный бывший муж достал нож и ударил им в область живота 26-летнему приятелю супруга женщины.

Пострадавший с диагнозом «проникающее ранение брюшной полости» был доставлен в реанимационное отделение Ковровской медсанчасти.

Во время задержания полицейские изъяли у злоумышленника нож и травматический пистолет.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Руководство УМВД России по Владимирской области представит младшего лейтенанта полиции Кирилла Краснощёкова к поощрению.

Фото: https://33.мвд.рф/