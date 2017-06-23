Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ССБ «Спектрон» на действия комиссии при проведении запроса котировок на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию электрозадвижки противопожарного водопровода и системы дымоудаления.

Заявитель утверждает, что комиссия неправомерно приняла решение о том, что его заявка не соответствует требованиям извещения запроса котировок.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в действиях комиссии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «ССБ «Спектрон» по доводам, изложенным в ней необоснованной.