Продолжается розыск Анны Щербаковой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней Анны Щербаковой.

Несовершеннолетняя ушла из дома 8 марта 2017 года, сказав родственникам, что идет на встречу с подругой, домой не вернулась и до настоящего времени место нахождения девушки остается неизвестным.

В ходе реализации доследственных и розыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД, получены данные о том, что несовершеннолетняя активно передвигается по территории Владимирской области и за ее пределами, в поисках пристанища знакомится с посторонними гражданами, в том числе через социальные сети, представляясь вымышленными именами.

Правоохранительными органами принимается комплекс мер к установлению места нахождения Анны Щербаковой, в том числе во взаимодействии с МЧС России через систему общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей («ОКСИОН»).

Приметы девушки: на вид 17-19 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы окрашены в черный цвет, длинна волос – до плеч, левая сторона волосистой части головы коротко выбрита.

На момент исчезновения была одета в трикотажное цветное платье, серое пальто на молнии, шарф атласный кофейно-зеленого цвета, на ногах полусапожки черного цвета на платформе, сумка коричневого цвета на молнии.

Обращаемся за содействием к гражданам. Всем, кому известно о судьбе Анны Щербаковой, просим сообщить информацию по телефонам:

8(49242) 2-10-18, 2-25-64 – следственный отдел по Собинскому району СК России

8(4922) 47-29-44 – отдел криминалистики следственного управления СК России

8(49242) 2-29-65 – дежурная часть ОМВД России по Собинскому району или по телефону 02.