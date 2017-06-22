Садик подорожал по максимуму

С отсрочкой на полгода. В большинстве городов и районов области родительская плата в детских садах повысилась с 1 января, во Владимире же это произойдет с 1 июля. Предельные ставки на текущий год областные власти рассчитали еще прошлым летом. Так что владимирским родителям можно сказать повезло – целый год без изменений детсадовских платежей. Рост составил 6 рублей за день, примерно 140 рублей в месяц.

Для сравнения, в Коврове в детских садах плата тоже равна 135 рублям, в Кольчугинском районе – 130 рублям, а в Вязниковском – 125 рублям.

К примеру, за июль владимирским родителям при условии, что ребенок будет ходить весь месяц без пропусков, придется заплатить 2835 рублей. Напомним, что родители первого ребенка получат возврат платы на банковский счет в размере 20%, а второго – 50%. Это один из видов федеральной поддержки семей с детьми.