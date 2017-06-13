Реконструкция сетей в Перекопском военном городке пройдет в графике и без отключений

В рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов в этом районе будет заменено 1,22 километра трубопроводов, а объем инвестиций составит 28,3 млн. рублей. Новые сети будут выполнены в ППУ изоляции с гарантийным сроком эксплуатации 10 лет и проложены исключительно в подземном исполнении.

«Реконструкция проводится на двух участках с изменением схемы прокладки тепловых сетей. Действующая тепловая сеть проходит транзитом через несколько жилых домов. Это приводило к отключению всех объектов при проведении ремонтных работ в данном районе. Новая схема прокладки решает эту проблему, так как к каждому объекту будет построен отдельный вывод. Особо хотел бы отметить, что подрядные организации соблюдают график выполнения работ», — рассказал директор Владимирского филиала «Т Плюс» Александр Королев.

Данная реконструкция является одной из самых масштабных в этой ремонтной кампании и продлится по конца лета. В связи с этим на одном из участков был построен шунтирующий трубопровод. Благодаря его применению работы проводятся без ограничения горячего водоснабжения у потребителей. Отключения будут производиться только на время выполнения технологических переключений и будут носить кратковременный характер (1-2 суток).

В рамках программы «Re: Конструкция 2017» специалистами филиала также усилен контроль над благоустройством после завершения работ. Подрядными организациями совместно с жителями домов уже определены объемы восстановления благоустройства. Помимо газона, асфальтового покрытия и бордюров, в районе реконструкции будет высажено 56 новых деревьев и кустарников.

В 2017 году во всех филиалах Группы «Т Плюс» стартовала новая инвестиционная программа «RE: Конструкция 2017». В рамках этой программы объем инвестиций на подготовку к ОЗП во Владимирской области будет увеличен по сравнению с 2016 годом на 12% и превысит 718 млн. рублей