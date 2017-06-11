Во Владимире путёвки в лагеря продают по предварительной записи

Чиновники и депутаты владимирского муниципалитета обсудили варианты продажи путёвок в загородные оздоровительные лагеря по новым правилам. Причиной тому стали огромные очереди родителей, пытавшихся – зачастую безуспешно – купить путёвки для своих чад на вторую смену. Большое количество недовольных и заставило местные власти пересмотреть порядок работы с путёвками.

В частности, решено вернуться к практике приёма предварительных заявок от родителей, приобретающих путевки в порядке общей очереди. Заявки на третью смену уже принимаются в управлении по делам молодежи администрации города Владимира на ул. Михайловской, 24. Получить справочную информацию об отдыхе в «Икаре» и «Дружбе» можно в рабочее время по телефонам 33-41-99 или 33-37-99.

По информации управления по делам молодежи, на конец пятницы, 9 июня, отправить своих детей отдыхать в «Икар» и «Дружбу» в третью смену пожелали 13 родителей. При этом, в лагерь «Икар» имеется 149 свободных путевок, в «Дружбу» – 154.

Кроме того, руководство города продумывает шаги на перспективу, чтобы в будущем году не возникло такой дикой ситуации, которая наблюдалась на днях. Возможно, в частности, что со следующего календарного года функции по реализации путевок в оба муниципальных лагеря передадут МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и сопровождения муниципальных реестров».

Не исключено, что для увеличения количества путевок в свободной продаже придётся уменьшить квоты на отдых детей из творческих коллективов учреждений дополнительного образования, клубов по месту жительства и воспитанников детско-юношеских спортивных школ города.

Вместе с тем, управлению по делам молодежи поручено рассмотреть возможность введения в обоих муниципальных лагерях со следующего календарного года четвертой (некоммерческой) смены.

Отдельно обсудили перспективы открытия еще одного муниципального лагеря отдыха «Березка». По предварительным расчетам, на это потребуется около 45 млн рублей. Глава города Ольга Деева предложила обратиться за софинансированием в область и одновременно наладить взаимодействие с работодателями и профсоюзными организациями Владимира, чтобы те не забывали про детей своих работников и приобретали путевки за счёт предприятий.