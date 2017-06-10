Как в Петергофе: в регионе-33 установят музыкальный фонтан

Об этом на мероприятии, посвященном Дню России, рассказала глава региона Светлана Орлова. Столь щедрый подарок Владимирской области сделал президент Сбербанка Герман Греф. Губернатор отметила, что подобный фонтан есть только в Петергофе. Он был открыт в преддверии международного экономического форума, а теперь его аналог должен появиться и на Владимирской земле.

В петергофском фонтане используются 86 форсунок разного типа: «комета» выбрасывает ровные струи, «пенная» являет пушистые столбы, «водный экран» воспроизводит водную завесу. Высота струй фонтана достигает 14 метров.

По словам губернатора, уникальный фонтан удивит жителей региона не только светом и музыкой, но и педагогическими задатками: около него можно будет проводить уроки музыки.

Где разместится новый фонтан, пока неизвестно. Скорее всего место для его установки выберут сами жители Владимирской области. Возможно, для этого будет объявлен специальный конкурс. Нет ясности и с точными сроками открытия объекта.

А вот жители Вязников уже в самое ближайшее время смогут полюбоваться новым фонтаном на площади около местного хлебокомбината. Конечно, он намного скромнее обещанного губернатором, но, если учесть, что это первый фонтан, который появится в городе, для Вязников это – долгожданное событие. Фонтан – подарок жителям города и сотрудникам предприятия от Вязниковского хлебокомбината в честь его 90-летнего юбилея. Вокруг фонтана также появятся новые клумбы и аллеи, будет благоустроен сквер и установлены скамейки для отдыха.

Фото: http://media.karpovka.com/media/content/15-170601-93d80692b0.jpg