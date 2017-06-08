Правительство РФ выделяет 350 миллионов рублей на достройку школы во Владимире

На сайте Правительства РФ опубликованы материалы с сегодняшнего заседания. Премьер-министр Дмитрий Медведев дословно заявил: «около 350 миллионов рублей выделяем Владимирской области на завершение строительства школы, которая рассчитана на 1200 мест. К сожалению, стройка затянулась на несколько лет, надо сдвинуть ее с мертвой точки».

Речь идет о школе в строящемся микрорайоне 8ЮЗ, в районе улиц Нижняя Дуброва и Фатьянова. Пару месяцев назад стройка учебного заведения была заморожена ввиду отсутствия федерального финансирования. Теперь стало ясно, что скоро деньги придут, и работы возобновятся.

Подрядчик уже выполнил большой фронт работ на объекте. Коробки зданий почти возведены. Впереди – инженерные и отделочные работы. Далее – покупка мебели и оборудования в классы и бассейны, а также благоустройство территории со строительством стадиона и спортивных площадок. Вполне возможно, что строительство завершится к концу года.