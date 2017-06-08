Владимирское УФАС сообщает

7 июня 2017 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении председателя КУМИ Судогодского района Владимирской области по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в заключении договора аренды муниципального имущества без проведения оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал председателя КУМИТ Судогодского района Владимирской области виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.