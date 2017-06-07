Три иномарки влетели в деревья

В Камешковском районе 54-летний водитель «Хёндай-НФ» при совершении обгона допустил касательное столкновение с попутно движущимся «ВАЗом» четырнадцатой модели.

От удара иномарку вынесло на обочину, откуда машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево. В результате ДТП водитель «Хёндая» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Две похожие аварии случились в Судогодском районе. 71-летний водитель «Митсубиси-Аутлендер», не справившись с управлением, вылетел в кювет и на всем ходу врезался в дерево. В результате ДТП пострадал водитель и 26-летний пассажир.

Позже на дороге Владимир – Муром автомобиль «Фольксваген – Джетта», за рулём которого находился 37-летний водитель, не вписался в очередной поворот и вылетел за пределы дороги. Дальше на его пути было дерево. Пострадал и автомобиль, и водитель.

Предварительная причина аварии та же – несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.