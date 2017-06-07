После аварии с пятью машинами в травмпункт обратились два школьника

В травмпункт обратились два пассажира автомобиля «Киа-Рио», угодившего вчера в аварию на Студёной горе Владимира, где пострадали сразу пять автомобилей. Медицинская помощь потребовалась двум мальчикам 10-ти и 11-ти лет. Обследовавшие их доктора установили обоим диагнозы «ушиб головы».

Авария с участием пяти автомобилей на Студёной горе случилась вчера утром. 44-летний водитель «БМВ-640» с красивым номером «три семерки» слишком сильно разогнался и не успел во время затормозить перед светофором. Он врезался в попутные автомобили «Киа-Рио», «Рено-Сандеро», «Шкода-Рапид» и «Тойота-RAV4».

Больше всего досталось корейцу – «Киа-Рио», где и находились юные пассажиры. Помощь потребовалась и им, и автомобилю, получившему повреждения и спереди, и сзади.

В ГИБДД «Призыву» пояснили, что водитель «БМВ» был абсолютно трезв, но ехал на высокой скорости и при перестроении других машин не успел затормозить.