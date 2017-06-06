Образ любви воссоздадут в гипсе и папье-маше

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, в конкурсе ко Дню семьи, любви и верности три номинации, в зависимости от материала, из которого изготовлен сувенир.

Первая номинация – это мех ткань, кожа, глина, гипс и керамика. Вторая номинация – стекло, металл, дерево, береста. И третья – камень, папье-маше.

Участие в конкурсе могут принять индивидуальные предприниматели, целые производства, а также ремесленники, художники и мастера прикладного искусства. Основное условие – все участники должны быть жителями Владимирской области.

Представить на конкурс можно не более 3-х сувениров – по одному в каждой категории. Сувенир должен соответствовать теме праздника. Оценивается оригинальность и креативность. По итогам конкурса определится один победитель в каждой номинации. Лучшие сувениры будут выставляться в день празднования Дня семьи, любви и верности в Муроме.

Заявки и сами конкурсные работы принимаются до 26 июня в департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области по адресу: Владимир, ул. Мира, дом 29, 2 этаж.

Телефон для справок 33-16-26, 53-16-03. Так же всю подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте департамента развития предпринимательства http://drpt.avo.ru/

Фото: http://vladimir.mger2020.ru/sites/default/files/u56/8353_690.jpg