Заемные средства предназначены для финансирования текущей деятельности автопроизводителя.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «КАМАЗ» является стратегически важным партнером группы ВТБ. Наше сотрудничество охватывает весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, документарный бизнес, обслуживание внешнеэкономической деятельности группы «КАМАЗ» и продукты рынка долгового капитала».