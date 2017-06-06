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Заемные средства предназначены для финансирования текущей деятельности автопроизводителя.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «КАМАЗ» является стратегически важным партнером группы ВТБ. Наше сотрудничество охватывает весь спектр финансовых услуг, включая финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов, документарный бизнес, обслуживание внешнеэкономической деятельности группы «КАМАЗ» и продукты рынка долгового капитала».

 

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