Владимирское УФАС сообщает

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) поступила жалоба ООО «Юнирост» на действия заказчика, организатора торгов, аукционной комиссии – Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Судогодского района Владимирской области в 2017 году по адресам, указанным в Приложении № 1 к техническому заданию.

14.04.2017 года на сайте https://www.roseltorg.ru/ было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля FKR14041700014

Начальная (максимальная) цена договора – 269 140,41

Организатор, заказчик – Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а именно 15.05.2017 г., была подана одна заявка ООО «Юнирост».

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе аукционной комиссией было принято решение, отраженное в протоколе от 17.05.2017 г. № FKR14041700014, о признании аукциона несостоявшимся.

Обоснование принятого решения: отсутствие заявки заявителя.

Заявитель с указанным решением комиссии не согласился, посчитав, что подал заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Рассмотрев жалобу по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала ее обоснованной, и выдала предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов путем отмены протокола рассмотрения заявок и рассмотрения заявок с учетом принятого решения в срок до 16.06.2017 г.