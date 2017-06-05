Во Владимире потеплеет после грозы

Регион-33 вновь попал в список областей, где сегодня ожидается резкое ухудшение погодных условий.

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МЧС распространило информацию о надвигающейся непогоде в 13 субъектах РФ. В зоне риска в очередной раз оказалась и Владимирская область. Сегодня после обеда на территории региона-33 прогнозируются ливни, гроза, град и усиление ветра до 15-20 м/с. Дождь может идти вплоть до утра вторника.

В связи с усилением ветра автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходов – сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков и прочих объектов.

Со вторника во Владимирской области начнет теплеть. По информации Гидрометцентра, дневная температура к выходным поднимется до 20-22 градусов. Ночи тоже станут более комфортными – столбики термометра задержатся на отметке в 10-13 градусов. При этом в течение недели будут идти кратковременные дожди.

Фото: http://www.penza-press.ru/images/uploads/news/2014/06_2014/264.jpg

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