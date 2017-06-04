Доллар потерял доверие владимирцев

Львиную долю своих вкладов жители нашего региона предпочитают хранить в рублях. Такие данные приводит Отделение по Владимирской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Здесь отмечают тенденцию к увеличению за первые три месяца года объёмов вкладов. Рост составил почти 10 процентов, в денежном выражении показатель равен 209,4 млрд рублей.

Банкиры отмечают как тенденцию факт финансовой состоятельности населения. Объём вкладов граждан увеличился на 13,1% и составил 170,2 млрд рублей. При этом почти 90 процентов сбережений (если точно: 87,9 %) – рублёвые.

Чтобы понять, насколько наше население тяготеет к накопительству, достаточно заметить, что, к примеру, прогнозируемые доходы областного бюджета в этом году определены на уровне 47,8 млрд. руб., в Собинке этот показатель на уровне 90 млн. рублей, а в Суздале – 110,9 млн рублей.

Жители региона не изменяют привычке хранить деньги в банке, даже с учётом того, что банкиры становятся менее щедрыми. Так, по итогам мая уровень максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях снизился с 7,92% до 7,58%. Мониторинг проводил Банк России, анализируя данные десяти крупнейших банков страны.

Управляющий Отделением по Владимирской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова отмечает позитивную динамику, складывающуюся при сохранении привычки граждан нести наличность в банк.

«В регионе сохраняется ситуация, при которой наблюдается превышение ресурсной базы относительно задолженности по кредитам, предоставленным банковским сектором кредитам, – отметила она.- Если в первом квартале 2016 года превышение размещенных средств составило 19,4 млрд рублей, то в первом квартале нынешнего года объем привлеченных средств превысил размещенные средства на 42,8 млрд рублей. Таким образом, при сохранении возможностей для сбережения денежных средств создается база для дальнейших долгосрочных инвестиций в экономику региона».

фото:rbc.ru