Жалоба признана необоснованной

31 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ЛогосТрейд» (г.Владимир) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений подразделений УМВД России по Владимирской области и ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Владимирской области».

По мнению заявителя, при заключении контракта, заказчик, исчерпав все время регламентированного срока, не дал возможности подать протокол разногласий и выложил контракт с выделенным НДС. Между тем, заявитель находится на упрощенной системе налогообложения.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ЛогосТрейд» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.