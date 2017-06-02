В ВлГУ помудрят над материалами для самолетов

Научный проект Владимирского госуниверситета одержал победу в совместном конкурсе Российского и Белорусского фондов фундаментальных исследований.

Проект со сложным названием «Влияние микродобавок углеродных наноструктур на консолидацию, структурно-фазовый состав и физико-механические свойства порошков системы Al-Mg, полученных методами быстрого охлаждения из расплава и механосинтеза» получил грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей и будет реализован в ближайшие два года.

По словам научного руководителя, доцента кафедры технологии машиностроения Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ Артемия Аборкина, владимирцы вместе с белорусскими коллегами разработают принципы получения новых композиционных материалов с высокой удельной прочностью. Из этих материалов будут создаваться легкие изделия на основе алюминия, которые можно будет применять в машиностроении и авиационной промышленности.

Кстати, на конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых совместно коллективами молодых ученых, было подано 127 заявок. По результатам экспертизы, проведенной независимо российской и зарубежными сторонами, поддержано 42 проекта, среди которых оказался и владимирский.

Фото: http://www.toledoblade.com/image/2011/09/26/